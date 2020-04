Era il 27 aprile del 1986 quando per le strade di Torino è stata grande festa. Campioni d'Italia, 22° scudetto arrivato dopo un testa a testa fino all'ultimo con la Roma che ha perso nelle ultime due giornate prima contro il Lecce già retrocesso e poi col Como. I bianconeri di Trapattoni hanno vinto le ultime due giornate col Milan e proprio contro i salentini, salendo così a +4 sui giallorossi. C'erano Scirea e Cabrini in difesa e Tacconi in porta, a inventare lì davanti ci pensava Platini con Serena e Laudrup coppia d'attacco.