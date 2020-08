Zoff, Baggio, Ravanelli, Pessotto e Pjaca. Questi sono solo alcuni dei grandi nomi passati in casa Juventus, che hanno esordito proprio oggi: 27 agosto. Nel 1961 è toccato a Roberto Anzolini, nel 1972 a Dino Zoff. Poi, Tardelli nel 1975 e più nulla fino al 1992, quando in un colpo solo in sei fecero la prima apparizione con la maglia bianconera, in una competizione ufficiale. Chi furuno? Dino Baggio, Andreas Moeller, David Platt, Michelangelo Rampulla, Fabrizio Ravanelli, Moreno Torricelli.



Tre anni dopo, un'altra infornata, quella che portò alla vittoria della Champions League: Moreno Torricelli, Michele Padovano, Gianluca Pessotto, Pietro Vierchowod. In tempi più recenti, ecco spuntare i nomi di Medhi Benatia e Marko Pjaca, nella scorsa stagione. Insomma, una giornata di esordi, condita anche da primi gol: per Dino Baggio e Andreas Moeller, per Jugovic, ma anche per Chiellini, nel 2006, in Serie B.