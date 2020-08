Al 28', durante la gara di campionato tra Juventus e Lazio, l'arbitro Guida entra negli annali. Un fischio, tanto è bastato per sancire il primo time out della storia della Serie A. Divenuto celebre nell'estate dei mondiali di Usa '94, oggi il coolin break è diventato quasi d'obbligo durante le prime gare dell'anno: tre anni fa, si è dato il via a questa nuova tradizione. Al 66' invece, è arrivato il gol di Khedira che ha deciso la partita.