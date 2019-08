Stadio Comunale di Torino, Coppa Italia, ore 21. La Juventus ospita il Foggia in quella che non sarà proprio una partita qualsiasi. Dal primo minuto in campo, ovviamente, a difendere i pali bianconeri, c'è il neo-arrivato portiere Dino Zoff. Dopo cinque stagioni al Napoli, Zoff passa alla Juventus, ultima fermata di una carriera pronta alla consacrazione: da allora, saranno poi 398 le presenze ufficiali, con appena 290 gol subiti. E quella coppa del Mondo vinta nel 1982...