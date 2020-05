Una vita alla Juventus, prima in campo poi dietro la scrivania.ha legato la sua carriera ai colori bianconeri: il 26 maggio 2006, poco dopo il ritiro da giocatore, è diventato team manager del club. Per poi occuparsi del settore giovanile con varie cariche. Arrivato nel 1995 dal Torino, per anni è stato il titolare sulla fascia sinistra della Juve prima che un lungo infortunio e l'esplosione di Zambrotta gli hanno tolto spazio per poi portarlo all'addio al calcio giocato.