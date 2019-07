La Juventus Football Club ha esercitato la clausola rescissoria per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Gonzalo Gerardo Higuain. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2016

E' il 26 luglio 2016, esattamente tre anni fa, quando la Juve ufficializza il colpo più costoso della sua storia, pre Cristiano Ronaldo. Un affare importante e sentito, visto che il Pipita arrivava dallo storico record di gol segnati in Serie A.Un affare comunicato così: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Gerardo Higuain a fronte di un corrispettivo di € 90 milioni pagabili in due rate di pari importo nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale".Un colpo che mette ancora più distanza tra i bianconeri e gli inseguitori, che sbatte la porta in faccia a tutta la Serie A.Qui il tweet del Napoli, ritornato virale nelle ultime ore: