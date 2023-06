Riposo totale, per ricaricare le batterie e ripartire alla grande. La Juve, però, nella sua storia qualche volta ha giocato il 26 giugno. Per la precisione, agli archivi ci sono tre partite ufficiali, che sarebbero dovute essere quattro (nel 1932 la sfida di Coppa Europa Centrale contro il Ferencvaros venne rinviata). E qual è la curiosità nel titolo? In gare ufficiali, il 26 giugno, la Vecchia Signora non ha mai vinto. Due pareggi e una sconfitta.