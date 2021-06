Il 26 giugno del 2006 Giovanni Cobolli Gigli viene ufficialmente nominato presidente della Juventus. Quell'estate, l'estate di calciopoli, ha cambiato drasticamente la storia del club. Quando Cobolli Gigli venne nominato a capo della società gran parte della squadra è impegnata, tra le varie nazionali, ai mondiali in Germania. A Torino si cerca invece di capire quale sarà il futuro di squadra e società. I primi anni della gestione di Cobolli Gigli portano la Juve di nuovo in Serie A e, nel giro di due anni, in Champions League. Le cose precipitano dal 2009 e ad Ottobre Cobolli Gigli lascia il mandato a Blanc, il predecessore di Andrea Agnelli. Undici anni fa Cobolli Gigli era nominato presidente della Juve e i bianconeri iniziavano la loro lenta ma inesorabile risalita.