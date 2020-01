Un gol nella finale del Torneo di Viareggio 2012 e un rigore procurato in quella della Coppa Italia Primavera 2013: sono bastati due lampi a Stefano Beltrame per regalare altrettanti titoli alla formazione giovanile della Juventus. L’attaccante di Biella collezionò la sua prima e unica presenza con la prima squadra proprio in questo giorno, il 26 gennaio del 2013. Un paradosso, vista la qualità mostrata dal giocatore nelle due stagioni con la squadra “Under”.



PRIMA E UNICA VOLTA - Antonio Conte lanciò in campo Beltrame al posto di Marchisio, nel secondo tempo di Juve-Genoa, gara valida per la terza giornata di ritorno della Serie A 2012-13. Con il risultato inchiodato sull’1-1 (gol di Quagliarella e Borriello), il classe ’93 sfiorò la rete del vantaggio a pochi minuti dal fischio finale, impegnando dalla distanza Frey. Un bel biglietto da visita, che sembrava annunciare un futuro radioso a Torino. Niente da fare: Beltrame ha trascorso il resto della carriera fra Italia e Olanda, protagonista di molti prestiti.