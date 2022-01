25 anni fa la Juve sconfiggeva facilmente la Reggiana allo Stadio Delle Alpi. Uomo decisivo per la squadra di Lippi fu Padovano, decisivo con la rete dell'1-0 dopo soli cinque minuti e protagonista dell'assist per il raddoppio di Jugovic. Ma la giornata regalò anche la prima gioia in maglia bianconera di Alessio Tacchinardi, uno che con la Juve aveva già vinto tutto in Italia e in Europa nelle due stagioni precedenti. Il centrocampista prelevato nel 1994 dall'Atalanta non si è mai distinto per le sue doti da goleador, ma quella domenica inventò comunque un gioiello da fuori area. La fucilata beffò il povero Ballotta e si depositò in rete: 3-0 a pochi minuti dal fischio finale, prima del gol della bandiera da parte del granata Parente.