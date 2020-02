Il 26 febbraio di 14 anni fa ha segnato il primo e unico gol con la maglia della Juventus Robert Kovac, ex difensore croato che giocò in bianconero dal 2005 al 2007 segnando il gol del 2-1 contro il Lecce nella 27a giornata del campionato 2005-06, poi finita 3-1 per la Juventus di Fabio Capello. Dopo la retrocessione in Serie B decide di rimanere in bianconero, ma in quella stagione è frenato spesso da continui infortuni e si fa anche l'autogol decisivo nella prima storica sconfitta in Serie B contro il Mantova.