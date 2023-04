Quello andato in scena il 26 aprile 2015 allo Stadio Olimpico di Torino è un derby della Mole che rimarrà nella storia per molti motivi. Soprattutto per i granata, che riuscirono a battere la Juventus dopo ben 20 anni.La squadra di Max Allegri - già semifinalista di Champions League e proiettata verso il suo quarto scudetto consecutivo - riuscì a passare in vantaggio grazie all’ennesimo capolavoro su punizione di Andrea Pirlo. Quello fu l’ultimo gol segnato dal Maestro in maglia bianconera: a fine stagione il regista bresciano sarebbe approdato al New York City. Dopo la magia, ecco però risvegliarsi l’orgoglio del Toro: pareggia Darmian, poi il grande ex Quagliarella fa esultare i propri tifosi con il gol del 2-1. Un derby ricco di emozioni, con la sconfitta che in ogni caso non andò a compromettere per la Juve la corsa verso il titolo.