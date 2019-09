Il 15 settembre del 1993 la Juventus scende in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna per la sfida, in campo neutro per la squalifica del Delle Alpi, contro la Lokomotiv Mosca. I russi, prossimi avversari dei bianconeri nel girone di Champions League, vengono demoliti dai gol di Roberto Baggio, che fa doppietta, e di Fabrizio Ravanelli. La Juventus vince l'andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Uefa e vincerà anche al ritorno, di misura a Mosca.