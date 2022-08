Il 26 agosto del 2017 lascende in campo allo stadio Luigi Ferraris per la seconda giornata di campionato, in cui affronta il. Soffrono i bianconeri nei primi minuti, tanto da finire sotto per 2-0, con l'autorete di Pjanic seguita dal rigore segnato da Galabinov. Poi,ribalta tutto con una meravigliosa tripletta, compresa una rete dagli undici metri, cui si unisce anche il gol del vantaggio di Cuadrado, che indirizza la partita verso la squadra di Allegri. Che, a fine stagione, conquisterà il sesto scudetto consecutivo.