Per prepararsi alla stagione che avrebbe chiuso al secondo posto dietro l'Inter, il 26 agosto del 1979 la Juventus di Trapattoni giocò un'amichevole speciale: i bianconeri infatti al Comunale di Torino affrontarono la Romania, una nazionale che si stava preparando all'Europeo del 1980 al quale però non si sarebbe qualificata dopo aver fallito anche l'accesso a quello di quattro anni prima. I bianconeri quella sera vinsero 3-1 con i gol di Tardelli, Bettega e Causio e la rete del romeno Georgescu sul 2-1 per la Juve.