Era il. Era ladipronta a stupire l'Italia, era una squadra ancora in cerca della sua vera identità, quel giorno ospite del Catania al Massimino. Già, era anche un altro Catania. I bianconeri, con Grosso terzino ed Elia titolare, strapparono un 1-1. Al gol di Bergessio rispose Milos, con la complicità di Andujar. Per l'esterno che aveva fatto sognare tutto il popolo bianconero, tanto da spingerli a complicati paragoni con Pavel Nedved, fu l'ultimo gol con la maglia della Vecchia Signora. Di lì a poco, infatti, Conte avrebbe trovato i suoi uomini e lui non ne avrebbe fatto parte.