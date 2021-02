Secondo quanto riporta Todofichajes.com la Juventus ha messo gli occhi in casa United. Il Manchester ha deciso di mettere sul mercato il portiere spagnolo David De Gea, con una valutazione di 25 milioni di euro. Non elevatissima quindi, e per questo la Juventus è tra i club interessati al giocatore. In Italia De Gea piace anche all'Inter che sta cercando un sostituto di Handanovic; all'estero, in particolare in Francia, ci sono Psg e Monaco.