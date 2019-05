Il 25 maggio del 1983 va in scena la seconda finale di Coppa dei Campioni con la Juventus protagonista. All'Amarousio di Atene, oggi Olympiako Stadio Spyros Louis, i bianconeri di Giovanni Trapattoni affrontano l'Amburgo di Ernst Happel. La Juventus è super favorita alla vigilia, ma un gol di Felix Magath la colpisce al minuto numero 9 del primo tempo. E' la rete che decide la sfida in favore dei tedeschi, che tolgono alla Vecchia Signora per la seconda volta il trofeo in finale. La cocente delusione verrà in parte cancellata qualche anno dopo, nella finale vinta contro il Liverpool a Bruxelles.