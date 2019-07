Il 25 luglio del 2014 si consumò una delle più clamorose sconfitte della Juventus in amichevole del recente passato. Alla prima uscita stagionale, il nuovo mister bianconero, Massimiliano Allegri, esordisce con una clamoroso 2-3 subito dal Lucento, squadra di dilettanti allora in Eccellenza. Piovvero critiche per il sostituto di Antonio Conte, che aveva appena lasciato Torino tra la tristezza generale per diventare il nuovo allenatore della Nazionale. Il tecnico livornese schierò un 4-2-3-1 improbabile e a trovare la via del gol fu il solo Fernando Llorente, autore di una doppietta. Coppo, Cavazzi e Cretazzo, però, ribaltano il risultato e siglano lo storico 3-2 per il Lucento.