E' uno dei giorni più neri nella storia della Juventus. Il 25 luglio del 2006 la Corte d'Appello federale conferma la retrocessione dei bianconeri in Serie B con 17 punti di penalizzazione e, in aggiunta, la revoca di uno scudetto e la non assegnazione del successivo, oltre a un'ammenda di 120.000 euro e tre giornate di squalifica per lo stadio di casa. Uno sconto rispetto al primo grado di giudizio, ma una pena indecorosa verso la storia della Vecchia Signora. Da lì, però, inizia un magistrale percorso dei bianconeri, una meravigliosa risalita da subito nella massima serie e, dal 2011 a oggi, ecco gli otto scudetti consecutivi a scrivere la storia. Peccato per la Champions League, tassello mancante da troppo tempo nella bacheca della Juventus e sfuggito per due volte in finale. Dopo essere risaliti dall'inferno di Calciopoli, però, nulla è impossibile.