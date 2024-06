Ilfu una giornata particolare per la Juventus. Gara di Serie A: Juve-Verona. Vinsero 3-0 i bianconeri, con gol di Laudrup e Rui Barros (doppietta). A rendere quella giornata particolare, però, fu che in essa si concentrarono saluti importanti. Fu l'ultima gara con la Juve, infatti, per un simbolo come Antonio Cabrini (440 presenze in bianconero), ma anche per Alessandro Altobelli, Massimo Mauro, Marino Magrin e Luciano Bodini. E per Michael Laudrup, ovviamente. In quell'occasione, l'eroe della Coppa Intercontinentale vinta contro l'Argentinos Junors, segnò, quindi, anche il suo ultimo gol per la Vecchia Signora. I ricordi, però, rimasero incancellabili.