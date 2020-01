Sei anni fa la Juventus di Conte faceva visita alla Lazio di Edy Reja allo Stadio Olimpico, in una sfida storicamente complicata. A rendere l'impresa ancora più ardua per i bianconeri arriva l'espulsione-lampo di Buffon e il conseguente calcio di rigore per fallo su Miroslav Klose.



GRINTA - Così, dopo appena 27 minuti, Candreva porta in vantaggio i biancocelesti dagli undici metri: una mazzata tremenda per la Juve, lanciata verso il terzo scudetto consecutivo e inseguita a vista in classifica dalla Roma. Tutto perduto? Non proprio, considerata la leggendaria fame di vittoria dei bianconeri. Che continuano ad attaccare anche in inferiorità numerica e, al 15' della ripresa, trovano il meritato pareggio con il colpo di testa chirurgico di Llorente su cross di Lichtsteiner. C'è poi gloria anche per Storari, che si rende protagonista di una parata straordinaria, deviando sulla traversa l'incornata di Klose. Il match finisce 1-1, ma il punto strappato agli avversari ha un sapore dolcissimo.