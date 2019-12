Il 25 dicembre 1960 andò in scena un'inedita giornata di campioanto di Serie A. Dodicesimo turno, interamente disputato nel giorno di Natale. E la Juve di Gunnar Green allo stadio Comunale ha ottenuto in quell'occasione una vittoria col brivido contro la Sampdoria, a conti fatti però determinante per la vittoria dello Scudetto. Subito Juve con Charles, Sivori e Mora, poi la rimonta blucerchiata con la doppietta di Brighenti che nella ripresa spaventa i bianconeri. Finisce 3-2.