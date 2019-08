Stagione 2007-2008, Juventus-Livorno finisce 5 a 1 per i bianconeri e a segno, per ben due volte, ci va il nuovo acquisto dell'estate Vincenzo Iaquinta. Prima segna su rigore, poi su azione a tempo quasi scaduto: in mezzo, la tripletta del solito Trezeguet. Saranno 30 le reti segnate nel quinquennio juventino dell'attaccante Campione del Mondo.