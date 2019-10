24 tocchi per far impazzire il settore ospite di San Siro. Cosìha segnato il gol decisivo che ha regalato la vittoria alla Juve la vittoria sull'Inter e il primo posto in classifica.- Ma da dove nasce quel gol? Verticalizzazioni, sponde e incroci. Un'azione studiata nei minimi dettagli e già proposta anche in allenamento, come riporta Tuttosport.. Passaggi di prima in un centrocampo a rombo tra Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey, il bosniaco verticalizza (per CR7 in partita e per Dybala in allenamento), sponda dell'attaccante per il centrocampista (Bentancur a San Siro) che serve Higuain.. Unica differenza: contro l'Inter Higuain era posizionato sul centro-destra e alla Continassa sul lato opposto.- Poco cambia, i giocatori bianconeri hanno messo in pratica i movimenti studiati in allenamento alla perfezione.. I giocatori iniziano a mettere in pratica le idee di Sarri e i risultati si vedono in campo. Game, set and match. Con quel gol la Juve ha sbancato San Siro e si è ripresa il primo posto. E' la vittoria di Sarri.