Il 24 settembre 2002, la Juventus si abbatteva come un ciclone sulla Dinamo Kiev. Nel match del Delle Alpi, valido per la seconda giornata di Champions League, gli uomini di Lippi regolarono con un netto 5-0 i russi. Ad aprire la danze Marco Di Vaio, con il suo primo gol in bianconero: l’attaccante arrivato dal Parma replicò nel secondo tempo, dopo la rete di Del Piero e prima del poker di Davids. A dieci minuti dalla fine, poi, anche Nedved si unì alla festa. E’ dunque una Juve subito travolgente, quella che inizia la propria campagna europea in direzione Manchester. Ad Old Trafford i bianconeri ci sarebbero arrivati davvero, perdendo però la finale contro il Milan.