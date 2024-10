24 ottobre 2022. Avvisi di garanzia per i vertici societari della Juventus.La Procura della Repubblica di Torino ha notificato la conclusione delle indagini preliminari (nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte plusvalenze false iniziata nell'estate del 2021) ai membri del Consiglio d'Amministrazione, ai componenti del collegio sindacale, al revisore legale del club bianconero e a "dirigenti con responsabilità strategiche".In tutto sono 16 indagati, la Juventus più 15 persone tra cui il presidente bianconero Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex capo dell'area sportiva Fabio Paratici e ora anche l'attuale amministratore delegato Maurizio Arrivabene che all'epoca era già membro del CdA. per alcuni di loro erano state chieste misure cautelari personali, tra cui il sequestro conservativo o preventivo, ma il giudice per le indagini preliminari le ha rifiutate.In particolare quella degli arresti domiciliari per il presidente Andrea Agnelli non ravvedendo pericoli di fuga, reiterazione di reato e inquinamento delle prove.