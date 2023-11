Nove anni fa la(di Antonio Conte) scendeva in campo contro ildi Davide. All’allenatore piemontese non andò bene lo scontro con i campioni d’Italia: il suo Livorno, infatti, uscì sconfitto per 2-0 dal match disputato all’Armando Picchi. Grandi protagonisti Fernandoe Carlos, il tandem d’attacco che avrebbe portato la Juve a conquistare lo storico traguardo dei 102 punti in campionato. Bellissimo in particolare il primo gol del centravanti navarro, un destro al volo su assist di Paul Pogba. Il Re Leone fu poi decisivo nel lavorare il pallone del raddoppio per il compagno argentino.