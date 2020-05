C'è uno scudetto al giorno da ricordare in casa Juventus. Il 24 maggio del 1981 i bianconeri festeggiano il numero 19 della propria storia grazie al successo tra le mura dello Stadio Comunale per 1-0 sulla Fiorentina, firmato dal gol di Antonio Cabrini alla mezz'ora del primo tempo. La Vecchia Signora chiude il campionato a quota 44 punti, due in più della Roma seconda classificata, davanti a Napoli e Inter. Scudetto conquistato e con esso arriva la decima qualificazione in Coppa dei Campioni nella storia della Juventus.