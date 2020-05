Il 24 maggio 1958 è una data storica per tutto il calcio italiano. Si tenne, infatti, la prima gara del campionato nostrano a essere disputata in notturna. E come per tutte le occasioni speciali del nostro calcio, la Juve fu protagonista. La gara in questione fu un Juventus-Roma, disputata al Comunale alle 21.15. Quel 24 maggio era sabato. Tanto per cambiare ebbe la meglio la Vecchia Signora con un secco 3-0: in gol Sivori, Charles e Boniperti. Il tridente magico di quegli anni. Perché in una serata speciale, non potevano che lasciare il segno le leggende. Fu l'ultima giornata di quella stagione, con la Juve campione d'Italia per la decima volta.