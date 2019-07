Il 24 luglio di 20 anni fa Thierry Henry giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. L'attaccante francese era arrivato a Torino appena sei mesi prima ma il feeling con l'allora tecnico Carlo Ancelotti non era mai sbocciato. Henry era costretto a giocare in fascia e quell'estate Arsene Wenger bussò alla porta della Juve per portare a Londra quello che sarebbe poi diventato il miglior giocatore nella storia del club.Venti anni fa oggi, Henry scendeva in campo nel match di Intertoto contro i romeni del Ceahlaul. La sua partita durò 81 minuti (sostituito da Pessotto), gli ultimi giocati con la Juve prima di diventare una leggenda a Londra, lontano dai colori bianconeri.