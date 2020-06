Il 24 Giugno di 47 anni fa Helmut Haller giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus dopo aver vestito per cinque anni la maglia bianconera. Il tedesco scese in campo nella vittoria per 4-3 della Juventus sul Bologna nel girone finale di Coppa Italia segnando una doppietta, così come il suo compagno di squadra Savoldi. I cinque anni juventini di Haller portano in dote 171 presenze e 32 goal. Le vittorie dei due scudetti saranno però messe in ombra dalle delusioni per le sconfitte nelle finali europee del 1971 e del 1973. La prima era l'ultimo atto della Coppa delle Fiere contro il Leeds, la seconda fu un doloroso ko in finale di Coppa dei Campioni contro l'Ajax di Cruijff. Al termine di quella stagione Haller fece ritorno al suo primo club, l'Augusta, e si ritirò nel 1979.