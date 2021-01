Il 24 gennaio del 2009 la Juventus affronta la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Torino. In un disastroso campionato per i bianconeri, chiuso al settimo posto, arriva almeno la soddisfazione di sconfiggere i viola tra le mura amiche. L'unico gol siglato in serata, poi, ha un sapore davvero speciale: Claudio Marchisio sigla la prima rete in carriera con la maglia della Juventus al minuto 21 e fa impazzire l'Olimpico. Qui sotto il video del gol: