E' il 24 gennaio del 1999 quando la Juventus, allo stadio Delle Alpi di Torino, sfida il Perugia di Castagner. Un sofferto 2-1 per gli uomini di Marcello Lippi, che chiudono la stagione con un disastroso settimo posto. Al vantaggio ospite, siglato da Kaviedes, rispondono prima Fonseca e poi Zidane, che in sei minuti ribaltano il risultato e regalano la vittoria ai bianconeri. E' al minuto 68, però, che si scrive la storia: esordio con la Juventus per Thierry Henry, che in bianconero colleziona appena 20 presenze, prima di diventare leggenda con la maglia dell'Arsenal.