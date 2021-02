24 febbraio 2015, esattamente sei anni fa, la Juve regolava il Borussia Dortmund tra le mura dello Juventus Stadium e iniziava a far pensare potesse essere possibile andare avanti in Europa, dopo anni di delusioni. A Torino Tevez e Morata, coppia gol anche nelle seguenti notti magiche dal sapore europeo, stesero un Borussia rimesso in gioco solo dallo scivolone di Chiellini, che consentì a Reus di presentarsi a tu per tu con Buffon. Un episodio isolato in una gara giocata con autorità da una Signora molto diversa da quella di oggi, ma che è senza dubbio da prendere ad esempio, visto il percorso fatto. Ecco, magari, se fosse possibile poi cambiare il finale...