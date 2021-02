Una data speciale, il 24 febbraio. Giorno in cui la Juve ricorda Bruno Nicolé, fantastico giocatore della storia bianconera, nato proprio in questa data nel 1940. ​



“Cambiate che te gioghi ti”, gli disse Nereo Rocco subito dopo la Messa nella Basilica del Santo a Padova e prima del pranzo dal Cavalca. Non se l’aspettava proprio il ragazzino, appena sedicenne. Esordio con la maglia del Padova contro l’Inter. Roba da perdere la testa. Rimase ben lucido in campo e giocò talmente bene da meritarsi la conferma in prima squadra. La consacrazione qualche settimana dopo quando il giovanissimo centravanti rifila due gol nientemeno che alla Juventus di Boniperti, Charles e Sivori. Lo vede Umberto Agnelli, il presidente bianconero, che chiede informazioni a Stacchini anche lui ex Padova. Detto e fatto, Bruno Nicolè l’anno successivo passa alla Juventus.



È un centravanti di ruolo e per vocazione. Ovviamente, però, è impensabile poterlo far giocare in quella posizione per lui naturale dove opera il gigante buono John Charles. Viene posizionato sulla fascia destra come ala classica. Se la cava bene, anche se non benissimo, e per lui saranno stagioni in cui il suo nome figura nella hit di quelli che saranno famosi. Rocco addirittura preme per averlo al Milan e, dicono, sarebbe disposto a fare lo scambio con il suo pupillo Gianni Rivera. La Juventus però ha necessità di un’ala vera sicchè Nicolè, transitando per Mantova, finisce alla Roma per Menichelli fratello del ginnasta olimpionico.



È giovane, talentuoso ma con un grosso problema. Tende a ingrassare in un amen. Due giorni fermo e due chili in più. Questione di metabolismo. Dalla Roma alla Samp, con Fulvio Bernardini, e poi senza quasi preavviso all’Alessandria in Serie B dove Bruno Nicolè si deprime al punto di dire basta con il calcio giocato per prendersi una laurea e cominciare a insegnare. Ha appena compiuto ventisette anni. Sarebbe calcisticamente nel fiore dell’età, ma non è un fanatico. La stella del calcio si spegne per sua precisa volontà. Rimane ben accesa e luminosa quella dell’uomo. La più importante a illuminare il cammino della sana normalità. Anche se con addosso qualche chilo di troppo.