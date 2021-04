Undici anni in bianconero, 404 gare ufficiali, 15 reti. Una vita, almeno calcistica, spesa per la causa bianconera. Alessio Tacchinardi non ha mai strappato le copertine, difficile per un mediano come lui, più propenso all'interdizione che non al gol o alla giocata vincente, ma sicuramente rappresenta una bandiera. Specialmente in quella Juventus che, tra il '94 e '05, ha vinto praticamente tutto. Chiude la sua carriera lontano da Torino, ma formalmente, con la partita contro la Lazio (vinta 0 a 1, gol di Nedved qui sotto) ha messo fine ad una vera e propria epopea.