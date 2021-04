24 aprile 1994, Piacenza-Juventus finisce 0-0. Una partita qualsiasi di un campionato qualsiasi, penultima giornata dell'ultima stagione dell'era Trapattoni-bis. Invece non fu una partita qualsiasi. Il 24 aprile 1994 Andrea Fortunato disputa la sua ultima partita ufficiale con la maglia della Juve. Ed anche della sua troppo breve carriera. Lo ricordiamo quindi proprio il giorno dopo di Juve-Genoa, le due maglie che ha indossato in serie A questo angelo della Juve. Arrivato nel '93 alla Juve per un affare da circa 10 miliardi di lire, Fortunato divenne ben presto un titolare fisso alla corte di Giovanni Trapattoni collezionando 27 presenze in campionato e segnando un gol contro la Lazio. In primavera un improvviso calo di rendimento e di condizione, dopo l'eliminazione dalla Coppa Uefa venne anche preso di mira per uno stile di vita non professionale: la verità era un'altra. Il 20 maggio 1994 al termine di un'amichevole col Derthona uscì dal campo sfinito, gli accertamenti emisero il verdetto spietato: leucemia. E il 25 aprile 1995 arrivò la notizia peggiore, quella della sua morte. Domani un ricordo speciale per lui. Oggi ricorre invece il ventisettesimo anniversario della sua ultima partita.