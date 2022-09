Da una parte, dall'altra: 23 settembre, 2017, sesta giornata della stagione di campionato, derby di Torino. Gara mai in discussione, 4-0 finale con Dybala e Pjanic che l'avevano chiusa già dopo 45'. Nella ripresa arriva il gol di Alex Sandro e un'altra rete di Dybala, che firma la sua doppietta personale. In quella stagione, lanon subirà nemmeno un gol nelle altre due reti contro il: 2-0 in Coppa Italia e 1-0 nel ritorno in campionato.