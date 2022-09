Il 23 settembre del 1956 a Prato nasceva, uno dei futuri Campioni del Mondo nel 1982. L'ex attaccante, gioca 138 partite con latotalizzando 44 gol. In bianconero ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. Grazie al Mondiale conquistato in Spagna, nel 1982 vince anche il Pallone d'Oro, arrivando davanti a Giresse e Boniek, anche lui ex juventino. Nel 2021, Pablito ci lascia. Un vuoto incolmabile.