Il 23 marzo 2015 è stato un giorno importante per i nuovi sviluppi che riguardavano il caso Calciopoli, un polverone scoppiato qualche anno prima che ha coinvolto tutto il calcio italiano e che riguardava da vicino la Juventus; in particolare, la triade Moggi-Giraudo-Bettega. Oggi, cinque anni va, era il giorno dell'annuncio della sentenza della Cassazione: Moggi prescritto per associazione a delinquere, annullata sentenza per 2 frodi sportive perché il fatto non sussiste. Giraudo prescritto per associazione a delinquere. Bertini, Dattilo e Mazzei assolti perché il fatto non sussiste.