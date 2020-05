1









Il 23 Maggio di 21 anni fa Didier Deschamps giocava la ultima delle sue 176 partite con la maglia della Juventus. L'ex centrocampista francese, adesso tecnico della nazionale transalpina, scese in campo al 68' per sostituire Alessio Tacchinardi nella vittoria della Juventus per 3 a 2 in casa contro il Venezia. I gol di Conte, Inzaghi ed Henry vennero intervallate da quelle di Pedone e Recoba che segnò al 90'. Quella Juve, prima allenata da Lippi e poi da Ancelotti terminò la stagione al settimo posto. Quell'estate Deschamps lasciò la Juve per approdare al Chelsea dove giocò per un anno prima di trasferirsi al Valencia e ritirarsi nel 2001. Deschamps è stato anche l'allenatore che ha riportato la Juventus dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2006/07. Con la maglia della Juve ha vinto 10 trofei (tra cui una Coppa dei Campioni) in cinque anni.