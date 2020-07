Sono passati ventitré anni da quando la Juventus ha festeggiato i 100 anni di storia. Juvecentus! Era il 23 luglio 1997 il giorno in cui era stata organizzata la festa per il centenario del club, fondato nel 1897 dall'idea di un gruppo di liceali. La Juventus è la seconda società italiana più antica dopo il Genoa, nato nel 1893. E per festeggiare il centenario, in quella stagione, arrivò anche lo scudetto, conquistato con Marcello Lippi in panchina.