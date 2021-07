Sono passati ventiquattro anni da quando la Juventus ha festeggiato i 100 anni di storia. Juvecentus!dall'idea di un gruppo di liceali. La Juventus è la seconda società italiana più antica dopo il Genoa, nato nel 1893. E per festeggiare il centenario, in quella stagione, arrivò anche lo scudetto, conquistato con Marcello Lippi in panchina.