Nel 2007-2008, stagione del ritorno in Serie A della Juventus dopo Calciopoli, i bianconeri di mister Ranieri arrivarono fino ai quarti di finale di Coppa Italia, dove all'andata andarono sotto di due gol contro l'Inter a San Siro per la doppietta di Julio Cruz. Sopra di un gol, però, la Juve riuscì a rimontare lasciando così aperte delle speranze per il ritorno a Torino. A confezionare il 2-2 furono Alex Del Piero e un goleador che non ti aspetti: il difensore francese Jean-Alain Boumsong, che nell'anno precedente in Serie B non aveva ben impressionato, infatti quell'anno in A non vide mai il campo in Serie A ma solo nella coppa nazionale. E subito dopo aver segnato quel gol sarà ceduto al Lione. Quella rete fu segnata da Boumsong esattamente 15 anni fa.