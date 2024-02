Un altro match di andata degli ottavi di Champions League, un’altra serata ricca di sofferenza per ladi Allegri. Che però, a differenza di quanto visto mercoledì con l’Atlético Madrid, 3 anni fa riuscì a strappare un ottimo pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco. Dopo il dominio della squadra di Guardiola, che punì due volte Buffon con i gol di Müller e Robben, i bianconeri riuscirono ad acciuffare il 2-2 con Dybala e un perfetto inserimento di Sturaro. Reti pesantissime, che consentirono ai campioni d’Italia di tenere accesa la speranza in vista del ritorno all’Allianz Arena. Ma proprio in Baviera, la Juve andò incontro alla beffa più atroce, finendo eliminata ai supplementari dopo una partita incredibile.