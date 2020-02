23 febbraio 2016. Quattro anni fa, la Juve scendeva in campo, allo Juventus Stadium, per la sfida contro il Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League. Non andò bene, ma resta una delle gare più emozionanti viste allo Juventus Stadium. Un primo tempo in cui li Bayern fa quello che vuole, e tra tedeschi e bianconeri sembrano esserci un paio di categorie e una ripresa in cui la Juve si rialza e, trascinata da un Mandzukic versione supereroe e con l'uomo copertina che non ti aspetti: Stefano Sturaro. Il classe '93, neoentrato, dopo il gol di Dybala che accorcia le distanze, firma il 2-2.