Il 23 dicembre del 2016 la Juventus scende in campo a Doha per la Supercoppa Italiana contro il Milan. Dopo il gol del vantaggio di Giorgio Chiellini al minuto 18 del primo tempo, arriva il pareggio di Giacomo Bonaventura prima dell'intervallo. Le due squadre proseguono senza reti fino ai calci di rigore, in cui sono decisivi gli errori di Mario Mandzukic e Paulo Dybala, dopo l'errore iniziale di Gianluca Lapadula. Vincono i rossoneri, perdono i bianconeri, proprio come ieri sera contro la Lazio in Arabia Saudita.