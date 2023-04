scende in campo allo Stadio Delle Alpi nel, contro cui un anno prima aveva conquistato il massimo trofeo continentale nella finale di Roma. Dopo il 2-1 maturato in Olanda, i bianconeri di Marcello Lippi si impongono con un netto, firmato dai gol di, Christian, contro cui non può nulla la rete ospite di Melchiot. Peccato che, nella successiva finale, la Juventus si debba arrendere al sorprendente