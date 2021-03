Era il 5 marzo 1988 quando a Karamursel, nella provincia di Kocaeli, in Turchia, veniva al mondo Merih Demiral. Oggi il difensore turco compie 23 anni da giocatore della Juventus, il club che l'ha acquistato due anni dopo che il Sassuolo l'aveva portato nel calcio italiano. Da allora ha totalizzato solo 29 presenze con la maglia bianconera, sia per la concorrenza di veterani come Bonucci e Chiellini e di un giovane campione come De Ligt, sia per il lungo infortunio (crociato rotto) che gli ha fatto saltare la seconda parte della scorsa stagione. Ma ora è nuovamente in condizione per poter proseguire al meglio il suo percorso juventino.